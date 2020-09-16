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10:25 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» на своей странице в Twitter.

Журналисты сослались на аккаунт eldit_net в Instagram, на странице которого утверждается, что маску изготовили «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий».

Как утверждается, операция против Кадырова носит название «Двойник», она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство «Грозный-информ» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.

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