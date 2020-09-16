⚡️В сети интернет на разных пабликах распространяется информация о том, что в западных странах готовится провокация с использованием маски Рамзана Кадырова. pic.twitter.com/MSTCsLtdHO— ЧГТРК «Грозный» (@TVGrozny) September 15, 2020
10:25 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» на своей странице в Twitter.