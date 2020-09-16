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08:38 (мск), источник: ТАСС

Есихидэ Суга стал премьер-министром Японии

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга был в среду утвержден на посту премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов ключевой нижней палаты парламента, которая в соответствии с конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Источник: AP 2020

Суга добился избрания уверенно: за него проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты. Он получил большинство голосов и в верхней палате.

В ближайшие часы Суга должен объявить состав своего кабинета. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в последнее правительство Синдзо Абэ.

В частности, сохранят свои портфели руководитель внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги, глава Минфина Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, который отвечает в правительстве за развитие экономических связей с Россией.

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Что касается главы Минобороны Таро Коно, то он покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее являлся заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в итоге приняли решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось оставить должность премьера в 2007 году. При этом Абэ подчеркнул, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат ему на замену.

На прошедшем в понедельник в Токио съезде ЛДП абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Суга, неизменно работавший в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года. Согласно партийному уставу, он будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя — уже на стандартный трехлетний срок.

Избран новый лидер правящей партии Японии
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