08:38 (мск), источник: ТАСС
Есихидэ Суга стал премьер-министром Японии
ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Новый председатель правящей в Японии
Суга добился избрания уверенно: за него проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты. Он получил большинство голосов и в верхней палате.
В частности, сохранят свои портфели руководитель внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги, глава Минфина Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, который отвечает в правительстве за развитие экономических связей с Россией.
Что касается главы Минобороны Таро Коно, то он покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее являлся заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в итоге приняли решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.
Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку
На прошедшем в понедельник в Токио съезде ЛДП абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Суга, неизменно работавший в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года. Согласно партийному уставу, он будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя — уже на стандартный трехлетний срок.