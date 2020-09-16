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10:47 (мск), источник: Известия

Барбадос отказался признавать главой государства Елизавету II с 2021 года

Власти карибского острова Барбадос приняли решение с 2021 года не признавать главой государства королеву Великобритании Елизавету II и объявить страну республикой.

Источник: AP 2020

Такое заявление сделала генерал-губернатор страны Сандра Мейсон, передает во вторник, 15 сентября, портал Loop Barbados.

Она подчеркнула, что жители острова хотят оставить позади колониальное прошлое и поставить во главе страны именно барбадосца.

Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости.
Сандра Мейсон
генерал-губернатор Барбадоса

Барабдос получил независимость в 1966 году, но главой государства по-прежнему остается правящая королева Великобритании Елизавета II. Монарх также является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государств, в том числе Новой Зеландии, Ямайки, Канаде, Папуа-Новой Гвинее и др.

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