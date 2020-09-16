Барбадос отказался признавать главой государства Елизавету II с 2021 года

Такое заявление сделала генерал-губернатор страны Сандра Мейсон, передает во вторник, 15 сентября, портал Loop Barbados.
Она подчеркнула, что жители острова хотят оставить позади колониальное прошлое и поставить во главе страны именно барбадосца.
Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости.
Сандра Мейсонгенерал-губернатор Барбадоса
Барабдос получил независимость в 1966 году, но главой государства по-прежнему остается правящая королева Великобритании Елизавета II. Монарх также является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государств, в том числе Новой Зеландии, Ямайки, Канаде, Папуа-Новой Гвинее и др.