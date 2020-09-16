13:55 (мск), источник: Интерфакс
Кремль не увидел потребности Лукашенко в гарантиях безопасности
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности, заявил
«Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в
Так он прокомментировал заявление в СМИ
В Белоруссии больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством.
«Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии», — сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что «жестокие репрессии» продолжаются в Белоруссии, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток. Боррель подчеркнул, что почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.