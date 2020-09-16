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13:55 (мск), источник: Интерфакс

Кремль не увидел потребности Лукашенко в гарантиях безопасности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Белоруссии», — сказал Песков журналистам в среду.

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Так он прокомментировал заявление в СМИ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирно отойдет от власти.

В Белоруссии больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством.

«Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии», — сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что «жестокие репрессии» продолжаются в Белоруссии, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток. Боррель подчеркнул, что почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.

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