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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о «Северном потоке — 2»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать «Северный поток — 2».

Источник: AP 2020

Ряд немецких политиков выступает за остановку строительства трубопровода из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эти два вопрос должны рассматриваться отдельно друг от друга.

Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который отвечает интересам и России, и Евросоюза, в частности, Германии.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила, что любое разрешение ситуации с газовым проектом «не поменяет модель поведения России на международной арене».

«Мы категорически не согласны с таким заявлением. Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении. Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности», — прокомментировал Песков слова главы ЕК.

По его словам, такие слова демонстрируют «ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности».

Двадцатого августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.

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Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии предоставить российской стороне результаты всех осбледований и экспертиз, связанных с состоянием россиянина и подчеркнул, что немецкие власти не могут требовать от Москвы разъяснений и в то же время скрывать свои сведения.

В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Представители основателя ФБК заявили, что он хочет вернуться в Россию.

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