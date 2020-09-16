Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе предложили ввести минимальную зарплату

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести минимальную зарплату в ЕС, поскольку многие не имеют достаточных средств к существованию, пишет Reuters.

Источник: AP 2020

Минимальная зарплата в европейских странах в июле нынешнего года колебалась от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в Люксембурге.

Кроме того, фон дер Ляйен представила план по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС как минимум на 55 процентов к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года). Она также призвала к увеличению инвестиций в технологии, чтобы Европа могла более активно конкурировать с Китаем и США.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению ситуации, он рассчитан на 750 миллиардов евро. Большая часть этих денег (500 миллиардов) направят на безвозвратные гранты для наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС.

 Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального
Тарзан официально признался в измене
В России за сутки выявили 5 670 новых случаев COVID-19
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян
Медведь разбудил спящего у бассейна американца (видео)
СМИ: Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
Канье Уэст объявил себя Моисеем и опубликовал фото Путина
Hi-Tech
Инноваций нет, но вы это купите. Появление Apple Watch SE и iPad Air — олицетворение новой эпохи В чем причина?
Кино
Муж Королёвой на съемках «Фитнеса»: фото с площадки Популярный сериал вернулся в эфир канала «Супер»
Новости партнеров
Президент назвал "делом техники" преодоление санкций, мешающих Крыму
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Дети
75-летний Петросян впервые показал сына от Брухуновой (фото) Артист недавно стал отцом во второй раз
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь