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14:15 (мск), источник: Ведомости

Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило США сделку для разрешения вопроса санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Zeit.

Источник: Reuters

«В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа», — пишет издание.

Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии таких портов, взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме Шольца.

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«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода — до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал остановку строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом заявила, что не исключает санкций в отношении проекта, но финальное решение пока не приняла. Она отметила, что окончательное решение будет носить общеевропейский, а не германский характер.

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