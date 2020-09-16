14:15 (мск), источник: Ведомости
Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»
Правительство Германии предложило США сделку для разрешения вопроса санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Zeit.
«В начале августа федеральный министр финансов Олаф Шольц представил своему американскому коллеге Стивену Мнучину предложение о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа», — пишет издание.
Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии таких портов, взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме Шольца.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода — до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.
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