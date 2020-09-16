Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
17:33 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА Новости

«Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы», — напомнил премьер в ходе заседания правительства РФ в режиме видеоконференции.

«Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики», — сказал Мишустин.

В частности, премьер объявил о планах повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навальный после комы рассказал об 'удивительном' процессе в организме
'Я отсюда не выйду': она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к захвату власти
В КПРФ ответили на предложение выкупить тело Ленина
Новый прогноз коронакризиса: беспрецедентное падение экономики
Россия изменила правила въезда в страну
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
Hi-Tech
Начался новый солнечный цикл. Что это значит Как меняющаяся активность Солнца повлияет на нашу жизнь
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 556
Тема о правителе России-- 231
Майонез, ваше отношение к этому соусу 198
Для Николая Бурова 149
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Поспорили с мужем. 234
По заявкам слушателей, Венецианский кинофестиваль 227
Молись и кайся! Угадайка инквизиторская. 221
Идеальное детство или Норман Роквелл и детские истории 207
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь