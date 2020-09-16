Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

«Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы», — напомнил премьер в ходе заседания правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики», — сказал Мишустин.
В частности, премьер объявил о планах повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции.