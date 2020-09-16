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17:42 (мск), источник: Ведомости

В сеть выложили предполагаемый разговор Байдена и Порошенко о Трампе

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции в Киеве обнародовал запись разговора кандидата в президенты США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, где Байден называет действующего американского лидера Дональда Трампа собакой. Диалог датирован 16 ноября 2016 г.

Источник: AP 2020

«Смотрите, этот парень, говоря по-английски, он является собакой, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Он — собака, которая схватила машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что в ней», — говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, в ответ на реплику собеседника с голосом Порошенко о том, что разговор с Трампом вышел более теплым, чем ожидалось.

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Также в ходе беседы Байден заявил, что продолжит помогать Украине даже после своего ухода с должности вице-президента США. Кроме того, американский политик назвал Порошенко человеком, открывшим Украине путь к демократии.

Ранее, в мае, Деркач опубликовал запись якобы диалога Байдена и Порошенко. Во время разговора Байден приказал украинскому лидеру уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. 10 сентября минфин наложил санкции на собственность Деркача в США.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп выступает на них как кандидат от республиканской партии, Байден — от демократической.

Следите за развитием темы Выборы президента США
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