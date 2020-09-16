17:42 (мск), источник: Ведомости
В сеть выложили предполагаемый разговор Байдена и Порошенко о Трампе
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе
«Смотрите, этот парень, говоря
Также в ходе беседы Байден заявил, что продолжит помогать Украине даже после своего ухода с должности
Ранее, в мае, Деркач опубликовал запись якобы диалога Байдена и Порошенко. Во время разговора Байден приказал украинскому лидеру уволить генпрокурора страны, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. 10 сентября минфин наложил санкции на собственность Деркача в США.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Действующий глава государства Дональд Трамп выступает на них как кандидат от республиканской партии, Байден — от демократической.