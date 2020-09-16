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16:53 (мск), источник: Газета.Ру

В КПРФ ответили на предложение выкупить тело Ленина

Нахождение тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади — это окончательное решение, которые не будет пересматриваться. Так пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко отреагировал на идею американского художника Дэвида Датуны выкупить тело вождя у России.

Источник: РИА "Новости"

«Америка переживает жесточайший кризис капитализма, поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно то, что предлагает этот художник, — это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная потребность в образе и идеях Ленина. Но захоронение в мавзолее на Красной площади — это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких условиях», — сказал Ющенко «Газете.Ru».

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Представитель КПРФ порекомендовал Датуне создать памятник Ленину и поставить его напротив резиденции американского президента.

«Я желаю художнику реализовать свои планы в скульптуре — это будет очень полезно. Пусть сделает памятник Ленину и поставит прямо перед Белым домом, а лучше — во всех крупных городах США», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Датуна заявил, что желает выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне. По словам художника, жители США устали от «агрессивного капитализма», а мавзолей станет «символом перемен».

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