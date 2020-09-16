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20:45 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов раскрыл детали предоставления кредита Белоруссии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: РИА Новости

«Есть два направления поддержки — первое по линии ЕФСР — 500 миллионов долларов, мы будем обращаться к коллегам, с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии. Раньше, помните, у нас были две программы по 2 миллиарда долларов, сейчас предложение быстро предоставить займ в размере 500 миллионов с минимальным требованием по программе», — сказал он журналистам.

Министр отметил, что Россия сможет предоставить госкредит Белоруссии после принятия законодательных поправок. «Как только они будут приняты, мы начнем работу уже по предоставлению межгоскредита», — добавил он.

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«Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 (миллионов — ред.) за счет ЕФСР, 500 (миллионов — ред.) — межгоса. В следующем — 500 (миллионов — ред.) за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским минфином», — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет. «Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств», — указал министр.

«Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос — в рублях… Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте — ЕФСР дает, исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа», — пояснил Силуанов.

Евразийский фонд стабилизации и развития — это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда — это взносы РФ в размере почти 90%.

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