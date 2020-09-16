20:58 (мск), источник: Daily Storm
США ввели санкции против хакеров из Москвы и Воронежа
Ущерб от действий киберпреступников американский Минфин оценил в 16,8 миллиона долларов.
Минфин внес в санкционный список киберпреступников двух россиян: Дмитрия Карасавиди из Москвы и Данилу Потехина из Воронежа. По версии американской стороны, оба гражданина РФ являются хакерами и причастны к краже виртуальной валюты. В США ущерб от деятельности россиян оценили в 16,8 миллиона долларов.
В результате действий киберпреступников в 2017—2018 годах, как отмечается на сайте Минфина США, пострадали клиенты трех провайдеров услуг в сфере виртуальных активов. Две компании находятся в Штатах, одна — за границей.
«Американские граждане и компании стали жертвами этой вредоносной киберактивности, которая привела к совокупным потерям по меньшей мере 16,8 миллиона долларов», — сообщает американское ведомство.
«Министерство финансов продолжит использовать свои полномочия в борьбе с киберпреступниками, и оно останется приверженным задаче безопасного и надежного применения перспективных технологий в финансовом секторе», — подчеркнули в Минфине США.
В середине июля Великобритания обвинила российских хакеров в попытке кражи данных о разрабатываемых в мире вакцинах от COVID-19. К этим обвинениям в адрес России присоединились также США и Канада. По версии британских правоохранителей, хакеры связаны со спецслужбами РФ и для взлома использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Соединенном Королевстве.