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22:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Еврокомиссия репетирует второй акт

Для новых санкций против России готовят юридическую базу.

Источник: AFP 2020

Еврокомиссия готовится к расширению юридических инструментов, позволяющих вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах — в том числе едва ли не в первую очередь в России. О планах принятия европейского «акта Магнитского» заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью перед депутатами Европарламента. Помимо этого она предложила изменить механизм одобрения санкций таким образом, чтобы для их введения не требовалась поддержка всех стран—участниц ЕС. Такое нововведение, если оно будет принято, больше не позволит Москве рассчитывать на дружественные европейские страны, призывавшие соратников по ЕС не вводить в отношении РФ жесткие санкции.

С посланием к евродепутатам о положении дел в Евросоюзе, аналогичным тому, которое каждый год оглашает перед Конгрессом президент США, председатель Еврокомиссии выступает ежегодно. Бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен готовила свою программную речь впервые: свой пост во главе Еврокомиссии она официально заняла только в декабре прошлого года. Стоя за трибуной, она одну за другой перечисляла амбициозные задачи: восстановить экономику европейских стран после пандемии, ввести во всех странах ЕС МРОТ, провести в будущем году глобальный саммит по здравоохранению в Италии, сократить выбросы.

Но многие ждали ее ремарок по внешней политике: еще год назад госпожа фон дер Ляйен пообещала, что новая Еврокомиссия будет способствовать расширению геополитической роли Евросоюза в мире.

Россию в почти полуторачасовой речи председатель Еврокомиссии назвала лишь единожды — однако многие эксперты уже заявили, что ее речь свидетельствует о серьезном ужесточении позиции Брюсселя в отношении Москвы.

«Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать: отравление химическим веществом (Алексея.— “Ъ”) Навального — это не единичный случай. Мы уже были свидетелями подобного подхода (России.— “Ъ”) в Грузии, на Украине, в Сирии и в (британском.— “Ъ”) Солсбери. Мы наблюдали вмешательство в выборы в разных частях мира. Эта модель поведения не меняется. Никакой газопровод это не поменяет».

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Это короткое жесткое высказывание содержало список серьезных претензий к Москве, в обоснованности которых, как давала понять госпожа фон дер Ляйен, в Брюсселе не сомневаются. И если до сих пор многие европейские политики настаивали на том, что коммерческий проект строительства газопровода «Северный поток-2» не стоит увязывать с политическим конфликтом между Москвой и европейскими странами вокруг предполагаемого отравления Алексея Навального, то теперь в словах председателя Еврокомиссии сквозила и угроза газопроводу.

«Мы категорически не согласны с таким заявлением», — оперативно прокомментировал выступление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, происшедшее с Алексеем Навальным «нуждается в расследовании и в прояснении»: «Для продвижения в этом расследовании и прояснения обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности».

«Что касается упоминания газопровода, то, наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — напомнил господин Песков, предположив, что слова о некоем типичном поведении России являются проявлением «ангажированности и абсолютного непонимания».

«Этот парламент неоднократно призывал к созданию европейского “акта Магнитского”, — напомнила между тем госпожа фон дер Ляйен.— Могу вам объявить, что мы скоро положим на стол предложение. Мы должны дополнить наш набор (санкционных.— “Ъ”) инструментов».

Она пояснила, что Евросоюз должен быть в состоянии ясно и быстро отреагировать на происходящее «в любом месте — будь то в Гонконге, Москве или Минске».

Напомним, так называемый список Магнитского был принят еще в 2012 году в США — закон позволял ввести персональные санкции в отношении людей, совершивших серьезные преступления против прав человека. Его фигурантами стали и те, кто, по мнению американских властей, был причастен к гибели в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Аналогичные законопроекты были приняты также в Канаде, Великобритании, Латвии, Литве и Эстонии, однако согласовать принятие подобного закона на европейском уровне до сих пор не удавалось. Если закон будет принят, задействовать его смогут в том числе и против граждан РФ.

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«Не думаю, что Евросоюз сможет скоро согласовать обширный пакет санкций в отношении России. Скорее можно ожидать согласования “черного списка”, аналогичного “списку Магнитского”, куда войдут те, кого связывают с отравлением Навального, убийством Хангошвили (бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине в 2019 году.— “Ъ”) и кибератаками на Бундестаг. В списке окажутся преимущественно чиновники и сотрудники спецслужб», — пояснил «Ъ» немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) и Фонда Генриха Бёлля Штефан Майстер.

По его словам, согласовать ограничительные меры по «Северному потоку-2» сложнее. «Для этого нужно было бы больше времени на подготовку, ведь в этом случае компании обратятся в суды и мораторий на приостановку их работ может дорого обойтись. Так что, думаю, Германия и Евросоюз скорее позволят реализовать проект до конца (если этому не помешают США), а затем ввести какие-то регулирующие меры, ограничивающие или запрещающие транспортировку газа по газопроводу», — полагает эксперт.

По словам заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, выступление госпожи фон дер Ляйен в целом отражает ужесточение позиции Евросоюза по России. «Можно говорить об изменении позиции ЕС по отношению к России, — отмечает она.— При развитии кризиса вокруг Навального и Лукашенко вероятно и замораживание «Северного потока-2». Тем не менее о полном разрыве отношений речь не идет. Даже во времена холодной войны экономические связи между СССР и Западом не были окончательно разорваны.

Сегодняшнее противостояние России и Запада — это столкновение идеологии и реальной политики. Минимум взаимодействия будет сохранен, но это не изменит качества отношений России и ЕС".

В Еврокомиссии оперативно не ответили на просьбу «Ъ» о комментарии. Между тем возможность представить свои предложения, если они готовы, у председателя фон дер Ляйен появится уже на следующей неделе: 24—25 сентября состоится очередной саммит ЕС. При этом госпожа фон дер Ляйен предложила, чтобы будущие решения, «по крайней мере по правам человека и по санкциям», принимались не консенсусом, а квалифицированным большинством. Это означает, что для принятия решения «за» должны быть 55% стран-членов, представляющих 65% населения ЕС.

Правда, с такой инициативой для вопросов внешней политики в 2017 году уже выступал ее предшественник Жан-Клод Юнкер. Если теперь это предложение будет одобрено, это позволит отдельным странам ЕС голосовать против санкций, например, в отношении с Россией, — а Евросоюзу целиком все равно их принимать.

Галина Дудина

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