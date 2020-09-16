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22:54 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме заявили о попытках вмешательства в региональные выборы

В ходе прошедших в России региональных выборов были зафиксированы попытки иностранного вмешательства. Об том, как пишет ТАСС, рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Источник: Reuters

«Формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — пояснил депутат.

Кроме того, как добавил Пискарев, комиссия направила жалобы на деятельность некоторых российских НКО-иноагентов в Генпрокуратуру и Минюст. По его словам, их деятельность во время выборов была незаконной.

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По данными комиссии, до выборов несколько структур, финансируемых нежелательными в России организациями, а также НПО из Германии, Франции и Польши провели онлайн-семинары «по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами». Он добавил, что в этих семинарах и курсах принимали участие американские и литовские политтехнологи.

Также Пискарев рассказал, что комиссия в настоящее время ищет способы, чтобы сделать работу неформальных объединений, которые участвуют в политической жизни в России, прозрачной.

«С учетом деструктивной деятельности подобных неформальных объединений, функционирующих без образования юридического лица и получающих иностранное финансирование, комиссия в настоящее время занята поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех», — отметил депутат.

Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.

Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначение глав состоялось через голосование в парламенте.

В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов — выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах — выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).

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