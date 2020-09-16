В Госдуме заявили о попытках вмешательства в региональные выборы

«Формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — пояснил депутат.
Кроме того, как добавил Пискарев, комиссия направила жалобы на деятельность некоторых российских НКО-иноагентов в Генпрокуратуру и Минюст. По его словам, их деятельность во время выборов была незаконной.
По данными комиссии, до выборов несколько структур, финансируемых нежелательными в России организациями, а также НПО из Германии, Франции и Польши провели онлайн-семинары «по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами». Он добавил, что в этих семинарах и курсах принимали участие американские и литовские политтехнологи.
Также Пискарев рассказал, что комиссия в настоящее время ищет способы, чтобы сделать работу неформальных объединений, которые участвуют в политической жизни в России, прозрачной.
«С учетом деструктивной деятельности подобных неформальных объединений, функционирующих без образования юридического лица и получающих иностранное финансирование, комиссия в настоящее время занята поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех», — отметил депутат.
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов — выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах — выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).