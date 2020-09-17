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06:24 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — В США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 миллионов доз вакцины, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Источник: AFP 2020

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее».

Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше — «в ноябре или в крайнем случае — в декабре».

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Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут производить миллионы доз вакцины. К концу 2020 года, по словам президента США, в стране будет готово к использованию минимум 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Трамп также напомнил, что администрация США подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные города страны уже в день одобрения вакцины либо на следующий день.

Между тем руководители в сфере американского здравоохранения называют менее оптимистичные сроки того, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщает агентство Bloomberg.

«Если вы спросите, когда она (вакцина — ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала, третий квартал 2021 года», — заявил на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд.

Представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации.

По его словам, нынешние условия «позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года».

Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 млн доз эффективной вакцины для престарелых граждан — наибольшей группы риска при коронавирусе. Тем не менее, Манго уточнил, что если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей будет 20 млн доз вакцин, но более вероятно, что вакцину одобрят в ноябре или декабре этого года. Также он подчеркнул, что «никогда нет 100% гарантии» соблюдения графика.

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В свою очередь, напоминает Bloomberg, главный американский инфекционист Энтони Фаучи ранее говорил, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.

Между тем, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз высказал в среду предположение, что американские специалисты получат вакцину до конца сентября.

«Потенциально до конца сентября мы могли бы сделать это», — сказал он журналистам, уточнив, что речь идет об «оптимистическом» прогнозе.

«У нас есть подлинная надежда, что мы получим (препарат — ИФ), который будет в самом деле работать», — отметил он.

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