Госсекретарь США выразил признательность Литве за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду в Вашингтоне с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и выразил ему признательность за роль Литвы в ситуации вокруг Белоруссии. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны», — отмечается в документе.
Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили также взносы в бюджет НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и районе Ормузского пролива.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.