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06:47 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае рассказали об отношениях с Россией

Глава МИД Китая Ван И рассказали об отношениях с Россией. По его словам, сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Источник: AFP/МИД РФ

Министр отметил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие двух государств. «В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — сказал он.

Ван И также рассказал о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, в ходе переговоров, они пришли к целому ряду консенсусов относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.

В июле глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что отношения Китая с Россией по вопросам стратегической безопасности превосходны, страны находятся в постоянном контакте. «Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно», — сказал он.

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