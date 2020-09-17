08:03 (мск), источник: Интерфакс
Есихидэ Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Новый
«Я хочу оправдать ожидания людей, создав кабинет министров, который работает для людей и добивается результатов», — цитирует Сугу японское агентство Kyodo.
Новый глава правительства, который накануне назначил глав министерств, сообщил, что заместители министров будут назначены в пятницу.
В среду японский парламент большинством голосов поддержал кандидатуру Суги в качестве нового
Суга ранее отмечал, что намерен сохранить политику, которой придерживался его предшественник на посту японского премьера Синдзо Абэ, в том числе в сфере экономики. Его новый экономический курс, прозванный «абэномика», был разработан для вывода страны из затянувшегося периода стагнации.
Необходимость избрания нового
До назначения на пост премьера Суга занимал должность генерального секретаря кабинета министров Японии.