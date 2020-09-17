Источник: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Так он прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
«Конституция запрещает выдавать граждан России другим государствам», — сказал собеседник агентства, напомнив, что, если польской стороне нужны какие-либо данные от диспетчеров, она может попросить о правовой помощи.
Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера. Она назвала причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.