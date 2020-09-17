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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, если в Польше их заочно арестуют, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА Новости

Так он прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

«Конституция запрещает выдавать граждан России другим государствам», — сказал собеседник агентства, напомнив, что, если польской стороне нужны какие-либо данные от диспетчеров, она может попросить о правовой помощи.

Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством Ежи Миллера. Она назвала причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.

В Москве повторное польское расследование неоднократно называли политически ангажированным.

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