13:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: нет оснований для обсуждения возвращения карантина
Оснований для обсуждения планов усилить ограничительные меры в стране
«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для
Ранее Дмитрий Песков назвал «незначительный рост» случаев заражения в некоторых регионах «совершенно естественным». По его словам, это связано с возвращением россиян из поездок и с началом учебного года.
В России с 4 сентября ежедневно регистрируется более пяти тысяч новых случаев заражения, ранее такой показатель не фиксировался с 16 августа. Общее число заболевших достигло 1 085 281. Умерли 19 061 человек, выздоровели 895 868. В мире число заразившихся COVID-19 превысило 29 млн, умерли более 941 тыс. человек.