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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: нет оснований для обсуждения возвращения карантина

Оснований для обсуждения планов усилить ограничительные меры в стране из-за коронавируса COVID-19 в настоящее время нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что во всех регионах во время острой фазы борьбы с COVID-19 были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:22 MSK, 17.09
Инфицировано1 085 281+5 762
4.09
5110
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5205
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13.09
5449
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5529
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4.0917.09
Скончалось19 061+144
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Выздоровело895 868+5 754
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6.09
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Инфицировано29 897 412+285 567
4.09
271642
5.09
318582
6.09
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16.09
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17.09
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4.0917.09
Скончалось941 363+5 434
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Выздоровело20 337 872+232 771
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Источник: Reuters
Видео
Путин: Россия эффективно противостоит коронавирусу

«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков назвал «незначительный рост» случаев заражения в некоторых регионах «совершенно естественным». По его словам, это связано с возвращением россиян из поездок и с началом учебного года.

В России с 4 сентября ежедневно регистрируется более пяти тысяч новых случаев заражения, ранее такой показатель не фиксировался с 16 августа. Общее число заболевших достигло 1 085 281. Умерли 19 061 человек, выздоровели 895 868. В мире число заразившихся COVID-19 превысило 29 млн, умерли более 941 тыс. человек.

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