Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
16Юбилей Ларисы Долиной
14:33 (мск), источник: Интерфакс

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию о ситуации в Белоруссии с осуждением власти и с поддержкой оппозиции. В документе содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Европарламент «решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая Александра Лукашенко; призывает Совет (ЕС) безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий».

Новость
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к захвату власти

ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС «изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Принятая резолюция относится к разряду «незаконодательных», носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.

Лукашенко не президент

Европейские депутаты назвали состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы «ни свободными, ни справедливыми», «не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий».

Нужны новые выборы

Европарламент, говорится в резолюции, «поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа; повторяет в этой связи призывы белорусского народа к организации как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, в первую очередь БДИПЧ ОБСЕ, и в соответствии с международно признанными стандартами».

ЕП «приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон».

Прекратить насилие и провести расследование

Депутаты требуют «немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний», «немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных».

Новость
«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Кроме того, они настаивают «на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток».

Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС «оказать помощь демократической оппозиции в Белоруссии, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской». Резолюция «констатирует, что многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом Белоруссии».

Европарламент «требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров и настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений».

Евродепутаты заявляют о «полной поддержке белорусских рабочих и независимых профсоюзов», они «призывают белорусские власти и работодателей уважать основные права белорусских рабочих на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий».

Нужна финансовая помощь

ЕС должен оказывать финансовую поддержку организациям гражданского общества, «одновременно отказываясь от любого финансирования правительства и контролируемых государством проектов».

Новость
Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

Европарламент «призывает государства-члены ЕС облегчить и ускорить создание гуманитарного коридора и процедуры получения виз для тех, кто покидает Белоруссию по политическим причинам или для тех, кому требуется медицинская помощь в результате насилия, совершенного в отношении них, и предложить им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь; призывает (Европейскую) комиссию незамедлительно приступить к эффективной реализации финансовой помощи ЕС для поддержки гражданского общества и жертв репрессий и мобилизовать больше ресурсов для их физической, психологической и материальной поддержки».

О «гибридном вмешательстве» РФ

ЕП «осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Белоруссии, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Белоруссии;.

призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Белоруссии; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Белоруссии, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, в том числе с российскими властями"

О белорусской АЭС

Европарламент «выражает сожаление по поводу того, что Белоруссия уже загрузила ядерное топливо в первый реактор Островецкой атомной электростанции и планирует начать производство энергии в ноябре 2020 года, не выполняя в полной мере рекомендации по стресс-тестам».

Помощь ищущим убежища в ЕС

Среди других мер, депутаты называют прием белорусов, ищущих убежища в ЕС, учреждение программы стипендий для студентов, отчисленных из белорусских университетов, финансовую и академическую поддержку белорусских ученых, отзыв решения национальных федераций о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19
Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко
Песков: обсуждений о возврате к самоизоляции из-за COVID-19 нет
Российская фигуристка призвала брать пример с США
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Изолируют группами: коронавирус проник в вузы
Аномально теплая погода установится в нескольких регионах России
Стимулирующие выплаты и повышение зарплат. Кто получит надбавки
Hi-Tech
Российские магазины «сливают» айфоны Но из-за скачков курса техника дешевеет не так быстро, как хотелось
Кино
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялось еще несколько громких премьер, а по красным дорожкам прошлись главные звезды российского кино: смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru, как это было
Новости партнеров
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Криминальный авторитет дал совет Ефремову: что будет на зоне
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Новости партнеров
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Отравление Навального организовано с целью объявить о преследованиях
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь