Песков назвал выдачу Польше диспетчеров по делу Качиньского невозможной

«Это невозможно по нашему законодательству», — сказал Песков агентству.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения в 2010 году самолета с президентом Лехом Качиньским. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Представитель генпрокуратуры Польши ранее сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный — это Павел П., Виктор Р. и Николай К. В соответствии с польским законодательством, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.