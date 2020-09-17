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17:27 (мск), источник: РИА Новости

Последний министр из правительства Медведева нашел работу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение — возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи.

Источник: РИА Новости

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января. Новый кабмин во главе с Михаилом Мишустиным был назначен 21 января. В его составе не получили должности 15 человек: пять вице-премьеров и десять министров.

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Сам Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности. Некоторые его бывшие заместители и министры сразу получили новые назначения, кому-то пришлось подождать.

Ольга Васильева, возглавлявшая Минпросвещения, стала председателем попечительского совета Российской академии образования. Бывший министр спорта Павел Колобков стал вице-президентом «Газпром нефти» по работе с органами власти. Экс-глава Минтруда Максим Топилин перешел в Пенсионный фонд России на должность руководителя. Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.

Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков вернулся в Минфин на должность замминистра (Котюков занимал аналогичную должность в министерстве до октября 2013 года). Бывший глава Минюста Александр Коновалов стал полномочным представителем президента в Конституционном суде России.

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Покинувшие кабмин министр культуры Владимир Мединский и министр экономического развития Максим Орешкин теперь трудятся в администрации президента на должностях помощников главы государства. Возглавлявший упраздненное министерство по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев был назначен руководителем секретариата заместителя председателя Совета Безопасности.

Новые места всех бывших вице-премьеров стали известны чуть раньше: Максим Акимов возглавил «Почту России», Виталий Мутко — компанию «Дом. РФ», Дмитрий Козак стал замглавы администрации президента РФ, Алексей Гордеев — вице-спикером Госдумы, Ольга Голодец — зампредом правления Сбербанка.

И наконец в четверг стало известно о трудоустройстве Носкова, он встал у руля Санкт-Петербургской валютной биржи, на основе которой создается биржа для «санкционных» компаний.

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