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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Алексеем Навальным. В частности, они требуют провести «независимое международное расследование», усилить санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2».

Источник: РИА Новости

За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.

«Напоминаем, что крайне необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией, предложить государствам-членам продолжить изоляцию России на международных форумах (таких как G7 и другие)», — говорится, в частности, в документе.

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Кроме того, европарламентарии призвали к «созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц» в соответствии с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией *.

В резолюции также говорится о необходимости незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО и как можно скорее ввести санкции за нарушение прав человека. Помимо этого, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Санкции имени Навального

В Евросоюзе планируют создать общий режим санкций против нарушения прав человека и гуманитарного права. Об этом заявил на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, этот режим должен быть аналогичен американскому «списку Магнитского», а назвать его предлагается именем Навального.

Как заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали, сейчас этот режим уже обсуждается в Совете ЕС, принять его планируется как можно скорее.

«Антироссийский спектакль»

Резолюцию Европарламента прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Призывы к ужесточению санкций, проведению независимого расследования (притом что никто не собирается предоставлять России ответы на все заданные вопросы относительно Навального) направлены исключительно на усиление русофобии ради продвижения чьих-то корыстных интересов», — считает он.

Депутат обратил внимание на то, что в документе между строк предлагается принять «стратегию демократизации» России с требованием отменить поправки в Конституцию. По его мнению, это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела России.

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Этой резолюцией европарламентарии «по сути подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите», полагает Слуцкий.

«Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс. Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2», — заявил он.

При этом он напомнил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, и выразил надежду, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, «останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов».

Ситуация с Навальным

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

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Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

ри этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к «Новичку». Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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