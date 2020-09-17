19:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Губернатор Белгородской области ушел в отставку
Евгений Савченко досрочно сложил полномочия губернатора Белгородской области, сообщила
О своем решении губернатор объявил на рабочей встрече с руководителями органов власти региона. «Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.
22 сентября на первом заседании облдумы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета федерации — представителя от регионального заксобрания.
Также Савченко представил Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем губернатора. Буцаев ранее занимал пост гендиректора Российского экологического оператора — предприятия реализующего реформу системы обращения с отходами. До этого был заместителем председателя правительства и министром инвестиций и инноваций Московской области. РБК со ссылкой на источники сообщает, что Буцаев станет врио губернатора.