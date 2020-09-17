Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
«Это очередной виток или очередной аккорд в этом русофобском запале», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», комментируя заявления пресс-секретаря польской генпрокуратуры.
Она напомнила, что еще в 2011 году МАК однозначно определил причины случившегося: в условиях плохой видимости польские пилоты вопреки предостережениям диспетчеров приняли решение о посадке самолета в аэропорту Смоленска, что и стало причиной катастрофы.
«Я хочу подчеркнуть, что на тот момент польская сторона полностью согласилась с этими выводами», — отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, в последние годы в Варшаве ударились «в конспирологические версии» причин случившегося, так как им необходимо держать русофобскую тему на плаву.
Ничего из того, что было заявлено сегодня в этом пресс-релизе пресс-секретаря нацпрокуратуры Польши, реализовано не будет, в соответствии с нашей конституцией. Никакой выдачи не будет.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.