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22:38 (мск), источник: Известия

Госдеп назвал Россию главной угрозой для Европы

Основной угрозой для европейских стран является Россия, заявил и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Источник: AP 2020

По мнению Рикера, Москва проявляет в отношении Европы агрессию и оказывает на нее «злонамеренное влияние».

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«Хотя ВВП Китая примерно в восемь раз превышает ВВП России, Россия остается основной военной угрозой для Европы и стратегическим приоритетом для большинства наших союзников, особенно в Центральной и Восточной Европе», — заявил представитель Госдепа в подготовленном для выступления в сенате вступительном слове.

Помимо этого, Рикер выразил опасения из-за партнерства Москвы и Пекина. По его словам, стратегическое сотрудничество РФ и Китая в военной, дипломатической, экономической и других сферах «гораздо больше, чем просто брак по расчету».

Дипломат добавил, что Китай якобы недоволен трансатлантическим союзом и намерен вбить клин между Европой и США, пишет 17 сентября ТАСС.

Ранее в этот день министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что сплоченность России и Китая прочна как скала, а дружба нерушима. По его словам, обе страны имеют общие взгляды на многие проблемы и являют собой стабилизирующей силой на международной арене.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер обозначил главных противников США. Американский министр выразил уверенность в том, что Вашингтону следует уделять больше внимания противостоянию с Москвой и Пекином.

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