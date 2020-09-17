22:38 (мск), источник: Известия
Госдеп назвал Россию главной угрозой для Европы
Основной угрозой для европейских стран является Россия, заявил и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
По мнению Рикера, Москва проявляет в отношении Европы агрессию и оказывает на нее «злонамеренное влияние».
«Хотя ВВП Китая примерно в восемь раз превышает ВВП России, Россия остается основной военной угрозой для Европы и стратегическим приоритетом для большинства наших союзников, особенно в Центральной и Восточной Европе», — заявил представитель Госдепа в подготовленном для выступления в сенате вступительном слове.
Помимо этого, Рикер выразил опасения
Дипломат добавил, что Китай якобы недоволен трансатлантическим союзом и намерен вбить клин между Европой и США, пишет 17 сентября ТАСС.
Ранее в этот день министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что сплоченность России и Китая прочна как скала, а дружба нерушима. По его словам, обе страны имеют общие взгляды на многие проблемы и являют собой стабилизирующей силой на международной арене.
Накануне глава Пентагона Марк Эспер обозначил главных противников США. Американский министр выразил уверенность в том, что Вашингтону следует уделять больше внимания противостоянию с Москвой и Пекином.