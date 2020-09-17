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22:46 (мск), источник: ТАСС

Байден пообещал не повышать налоги для среднего класса и поднять налоги на корпорации

Он также обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в проведении несправедливой налоговой политики.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил администрацию американского лидера Дональда Трампа в проведении несправедливой налоговой политики, выгодной прежде всего владельцам крупных состояний, и пообещал не увеличивать налоги для среднего класса в случае победы на выборах.

«100 богатейших американцев увеличили состояния более чем на $300 млрд в период пандемии, — указал Байден в четверг в Twitter. — Сейчас, в разгар пандемии и экономического кризиса, Дональд Трамп хочет предоставить им налоговые льготы на $29 млрд. Осознайте это!».

В случае победы на выборах в ноябре, заявил Байден, он не намерен повышать налоги для среднего класса. «Если у вас годовой доход менее $400 тыс., то вы не будете платить ни цента больше, — указал он. — Сверхбогатые люди и крупные корпорации будут, наконец, платить справедливую долю, и мы направим эти средства рабочим семьям. Мы будем вознаграждать работу, а не богатство».

В предвыборной платформе Демократической партии, одобренной на национальном съезде в августе, указывается, что в случае победы на выборах «будут предприняты меры для того, чтобы отменить налоговые льготы, введенные администрацией Трампа для наиболее богатых американцев», а также «закрыты лазейки, позволяющие избежать налогообложения путем перевода средств за рубеж, в страны с мягким налоговым режимом», и будет повышен уровень налогообложения корпораций.

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