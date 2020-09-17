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17 сентября, источник: Lenta.Ru

На Украине посоветовали Лукашенко попить водички и успокоиться

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как белорусский лидер заявил о закрытии границ республики с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.

Источник: AFP 2020

Об этом сообщает РИА Новости.

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«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.

Министр добавил, что на Украине желают только мира и процветания Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что на западной границе Белоруссии развернута практически половина белорусской армии. Он неоднократно предупреждал, что Белоруссии грозит военная агрессия с территории Польши и Литвы, где разместились войска НАТО.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить цветную революцию. В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.

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