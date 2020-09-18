01:48 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что не позволит левым установить в США новую сегрегацию
Одной из причин сложившейся в США ситуации глава администрации назвал «непатриотичную пропаганду» в учебных заведениях.
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что левые радикалы пытаются установить в стране сегрегацию. Выступая в четверг в Национальном архиве в связи с 233-й годовщиной принятия американской Конституции, глава Белого дома призвал граждан не допустить подобного развития событий.
«Левые пытаются разделить нас по расовому признаку в угоду политике, <…> навязать новую сегрегацию. Мы не должны позволить этому случиться», — подчеркнул он.
«В то время, как мы собираемся здесь, радикальные движения пытаются разрушить наше наследие. Мы не можем этого позволить, — сказал Трамп. — <…> Левые погромщики сносят статуи и памятники нашим основателям». Он несколько раз за выступление напомнил, что за порчу памятников вандалы «немедленно отправятся в тюрьму на 10 лет».
Одной из причин сложившейся ситуации глава вашингтонской администрации назвал «непатриотичную пропаганду» в учебных заведениях. «Они [левые] заставляют стыдиться студентов собственной истории, искажают события», — сказал он. Трамп рассказал, что в ближайшее время подпишет исполнительный указ о национальной комиссии по патриотическому воспитанию в школах.
«Наши герои никогда не будут забыты. Наша молодежь начнет любить Америку всей душой», — заявил он. После выступления глава Белого дома подписал декларацию по случаю Дня Конституции.