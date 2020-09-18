05:15 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что Россия является для США противником
Кандидат в президенты также вновь выступил с утверждением, что Москва не хочет, чтобы он стал президентом.
«Считаете ли вы, что Россия — враг?» — поинтересовался у Байдена ведущий. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — указал кандидат в президенты США от демократов.
Байдену также задали вопрос относительно приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс и его реакции на соответствующие утверждения. В ответ на это бывший
Военное присутствие США в других странах
Соединенным Штатам не требуется чрезмерно большое военное присутствие в мире, считает Байден.
По его словам, будучи
29 февраля в Дохе США и движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.