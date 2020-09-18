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05:15 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что Россия является для США противником

Кандидат в президенты также вновь выступил с утверждением, что Москва не хочет, чтобы он стал президентом.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выразил мнение, что Россия является для США противником. Соответствующее заявление Байден сделал, выступая в четверг на мероприятии, организованном телекомпанией CNN в штате Пенсильвания.

«Считаете ли вы, что Россия — враг?» — поинтересовался у Байдена ведущий. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — указал кандидат в президенты США от демократов.

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Байдену также задали вопрос относительно приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс и его реакции на соответствующие утверждения. В ответ на это бывший вице-президент США заверил, что «последует расплата», если такие попытки будут доказаны. «Я не имею в виду войну, но они заплатят за это цену, это будет экономическая цена», — отметил Байден. Ведущий попросил его уточнить, какого рода «экономическую цену» тот имеет в виду. «С моей стороны было бы опрометчиво говорить об этом более подробно. Но я уверяю вас, что они заплатят цену», — заключил демократ. Байден также вновь выступил с утверждением, что Москва не хочет, чтобы он стал президентом.

Военное присутствие США в других странах

Соединенным Штатам не требуется чрезмерно большое военное присутствие в мире, считает Байден.

По его словам, будучи вице-президентом США, он «был против значительного наращивания присутствия [США] в Афганистане». «Мы должны быть в состоянии дать ясно понять, что в случае необходимости отреагируем на террористическую деятельность, исходящую извне в отношении Соединенных Штатов. Для этого не требуется присутствие крупных сил», — сказал Байден.

29 февраля в Дохе США и движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.

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