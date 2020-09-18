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10:06 (мск), источник: РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов (есть у РБК).

Источник: Reuters

С 2021 года по 2023 год программа недополучит чуть больше 19,5 млрд руб. Таким образом, ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 млрд руб., или 12%.

Закупка лекарств для высокозатратных нозологий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях». В отчете об исполнении бюджета за 2019 год говорится, что на лекарства и иные межбюджетные трансферты было потрачено 56,09 млрд руб. В соответствующем приказе Минздрава и бюджетной росписи на 2020 год запланированы траты в общей сложности 54 млрд руб.

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Программа «14 высокозатратных нозологий»

Федеральная программа Минздрава, существующая с 2008 года. Изначально в нее входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять новых болезней, а в конце 2019 года программа пополнилась еще двумя.

В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

Пациенты с другими заболеваниями, в том числе с теми, которые угрожают жизни, обеспечиваются за счет средств региональных бюджетов.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что программа «14 ВЗН» появилась в том числе из-за того, что бюджеты регионов не в состоянии обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами.

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«Пациентские организации давно выступают за увеличение бюджета программы, сейчас же речь идет о том, что он, наоборот, сокращается. Но исключить пациентов из программы невозможно, поэтому Минздрав будет оказывать давление на фармкомпании с целью удешевления препаратов», — считает он.

Вместе с тем Саверский отмечает, что бюджет по программе не всегда исполняется. «Остаются неизрасходованные остатки, таким образом, если не добавлять новых нозологий и “продавливать” фармкомпании на 6,5 млрд руб. ежегодно, то обеспечить пациентов возможно», — заключил эксперт.

РБК направил запрос в Минздрав.

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