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09:27 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

В Госдуме предложили выдавать «студенческий капитал» выпускникам вузов и колледжей

Эти средства можно будет потратить на аренду жилья, проезд или открытие своего дела.

Источник: РИА "Новости"

Выдавать выпускникам очных программ российских вузов и колледжей так называемый «студенческий капитал» в размере 500 и 250 тыс. рублей соответственно на аренду жилья, проезд или открытие собственного дела предложил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливой России» Федот Тумусов. Об этом в пятницу пишут РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

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Согласно инициативе депутата, право на такую поддержку будут иметь студенты очной формы обучения, получающие образование этого уровня впервые. Предполагается, что при поступлении на имя каждого студента будет создаваться специальный банковский счет, на который будет зачисляться сумма в зависимости от типа учреждения: 500 тыс. рублей — студентам вузов, 250 тыс. рублей — колледжей и техникумов. Использовать эти деньги можно будет только после получения диплома и на несколько целей: на оплату проезда, первичную аренду жилья или на открытие собственного бизнеса.

При этом организацию и порядок выплат такого капитала, по мнению автора инициативы, должно определять правительство. Как объясняет депутат, по окончании учебных заведений молодые люди зачастую не имеют ничего, поэтому необходимо вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали выпускникам в советское время.

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