Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке «украинских подразделений» в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
«Посольство с глубокой обеспокоенностью заметило утверждения в репортаже NBC относительно связей США с “украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму”. Другими словами, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае они говорят конкретно о России», — подчеркнули дипломаты.
Если этот сюжет — правда, а не «географическая близорукость» телеканала, Москва требует от Вашингтона прояснить, способствовал ли он напрямую или косвенно службе безопасности Украины (СБУ) в организации террористических атак против крымчан, отметили в посольстве.
На телеканале заявили об «украинских подразделениях в Крыму» в контексте приписываемых России американской прессой неподтвержденных попыток предлагать боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство военнослужащих из Соединенных Штатов.
Как утверждал NBC, некоторые официальные лица в США считали такие действия РФ ответом на поддержку Вашингтоном этих украинских подразделений.
Сообщения о том, что некое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) материальное вознаграждение за атаки на военнослужащих международной коалиции во главе с США в Афганистане, появились в конце июня в статье газеты The New York Times.
В материале утверждалось, что американские спецслужбы представили такие выводы президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за несколько месяцев до выхода этой публикации, а совет национальной безопасности Белого дома обсуждал данный вопрос еще в конце марта.
Но сам Трамп позже написал в Twitter, что американская разведка признала эти сведения недостоверными.
Глава государства допустил, что этот материал The New York Times мог стать «еще одной сфабрикованной мистификацией по теме России», призванной очернить республиканцев.
Достоверность этого материала не подтвердили и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения газеты ложью и «абсолютной уткой». МИД страны также оценил статью как содержащую заведомо ложную информацию.
Что касается отношения США к Крыму как части России, Вашингтон по-прежнему не признает суверенитет РФ над полуостровом. Но, как заявил 17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI, США понимали, что крымчане хотели присоединиться к России, но просили провести на полуострове второй референдум, чтобы «соблюсти приличия».
Лавров рассказал, что в апреле 2014 года в Женеве, уже после референдума на полуострове, по итогам переговоров с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Украины Андреем Дещицой было одобрено заявление, в котором Москва, Вашингтон и Брюссель приветствовали обязательства украинской стороны реализовать децентрализацию в стране с участием всех областей Украины.
«Потом эту бумагу “забыли” американцы, Евросоюз и уж тем более Украина. Тогда на этой встрече Джон Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с президентом [РФ] Владимиром Путиным, организовать еще один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличие», — сказал министр.
Но глава ведомства поинтересовался: если они понимают, что это было проявлением воли народа, зачем устраивать «такие спектакли»?
По словам Лаврова, многие европейские политические деятели присутствовали на референдуме в Крыму в своем личном качестве, так как ОБСЕ и другие международные структуры находятся под контролем Запада. «Если бы мы даже к ним обратились, эта процедура согласования наблюдения никогда бы не закончилась», — констатировал он.