10:48 (мск), источник: РИА Новости
Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса
КИЕВ, 18 сен — РИА Новости.
При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет.
«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», — сказал он на выступлении в Раде.
«Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе», — отметил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.