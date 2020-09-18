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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резнико анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса. Уточняется, что в нем будет оговорен порядок амнистии.

Источник: Reuters

При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», — сказал он на выступлении в Раде.

Вице-премьер также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса.

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«Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе», — отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.

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