Израиль первым в мире ввел повторный карантин

14:23 (мск), источник: РИА Новости
В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешённую дистанцию до 1000 метров.
Отдаляться от своих домов на расстояние более чем на километр, можно лишь в оговорённом ряде случаев, в том числе на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. Участие в акциях протеста также входит в перечень разрешённых поводов для отдаления от дома.
Занятия спортом всей семьей в дни карантина разрешены, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Разрешено также заниматься спортом в спортивных центрах участникам соревнований.
Уважительной причиной выхода из дома являются участие в различных религиозных церемониях и обрядах, таких как «капарот» (ритуальный забой кур — ред.) перед Йом Кипуром, посещение микв (ритуальных ванн) женщинами, а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.
Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
При этом аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введёнными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.
Для контроля за соблюдением всеобщего карантина полиция Израиля выделила тысячу полицейских, основной упор будет сделан на разъяснительную деятельность, но для «вопиющих» случаев предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Штраф за отсутствие масок составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте — 1000 шекелей, аналогичный штраф предусмотрен за отход от дома более чем на 500 метров.
«Моя обязанность и ответственность как
«Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для
После отмены ограничений в середине мая заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. В частности, 16 мая, по данным израильского минздрава, было выявлено всего два случая заражения. В июне заболеваемость вновь начала расти, и перед введением карантина 17 сентября минздрав сообщал о почти 6 тысячах выявленных заболевших за сутки. Число умерших с диагнозом «коронавирус» в Израиле с начала эпидемии составило 1169 человек.