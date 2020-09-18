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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката журналиста Дженнифер Робинсон.

Источник: AP 2020
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Защитник рассказала, что она знает о встрече с бывшим конгрессменом от Республиканской партии США Даном Рорабахерем и активистом Чарльзом Джонсоном, которые считаются близкими к команде Трампа. Указывается, что они передали условие главы государства, который, в свою очередь, готов содействовать помилованию Ассанжа.

Ранее в прессе уже появлялись сведения, что Трамп предлагал Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Отмечалось, что такое предложение в августе 2017 года передавалось через Рорабахера.

Видео
Адвокат: Трамп предлагал помиловать Ассанжа в обмен на раскрытие источников

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию.

Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

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