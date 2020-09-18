Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Защитник рассказала, что она знает о встрече с бывшим конгрессменом от Республиканской партии США Даном Рорабахерем и активистом Чарльзом Джонсоном, которые считаются близкими к команде Трампа. Указывается, что они передали условие главы государства, который, в свою очередь, готов содействовать помилованию Ассанжа.
Ранее в прессе уже появлялись сведения, что Трамп предлагал Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Отмечалось, что такое предложение в августе 2017 года передавалось через Рорабахера.
В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию.
Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.
В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.