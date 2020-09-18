17:06 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД
Путин заявил о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа
Президент Владимир Путин в ходе заседания
«Отмечу, что подобные форматы — президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс “Лидеры России” и ряд других — активно развиваются и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти», — цитирует президента сайт Кремля.
«Уже отобраны 55 перспективных профессионалов, действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.
«Это в том числе эффективное и своевременное выполнение гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство
В начале сентября в состав наставников конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошли четыре заместителя председателя правительства — Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.
Наставниками конкурса также стали другие члены правительства: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков (наставник специализации «Наука») и заместитель министра финансов Михаил Котюков.