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00:45 (мск), источник: Известия

Жириновский предложил кремировать Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил кремировать тело Владимира Ленина и захоронить прах на могиле отца или матери советского лидера.

Источник: РИА "Новости"

По словам депутата, он позитивно отнесся к предложению американского художника Дэвида Датуна приобрести тело Ленина.

«Я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до $1 млрд, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога… Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним», — заявил Жириновский в эфире «Вести ФМ» 18 сентября.

14 сентября стало известно, что Союз архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. В организации отметили, что изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на тот случай, если тело будет вынесено.

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