05:15 (мск), источник: Известия
Пошли на прорыв: паломники-хасиды штурмуют границу Украины
Иудеи танцуют перед пограничниками и скрываются на болотах.
Еврейский Новый год — Рош
Паломников, однако, запреты украинских властей не остановили. Верующие решили, что смогут проехать к святому месту через Белоруссию. Несколькими чартерами они прибыли в Минск, а оттуда доехали до пунктов пропуска. Белорусы хасидов пропустили, а украинцы — нет. Более того, украинские кордоны усилили отрядами нацполиции и нацгвардии, в воздух подняли три вертолета, самолет и беспилотные комплексы.
В итоге 1,5 тыс. человек, среди которых дети и беременные женщины, застряли на межграничной территории. Большая часть расположилась между пунктами «Новая Гута» и «Новые Яриловичи», находящимися между Гомельской и Черниговской областями, другие обосновались в окрестностях города Пинск. Волонтеры развернули для паломников несколько палаток, но большинство ночует на собственных чемоданах на улице. Питаются хасиды лапшой быстрого приготовления и мацой, которую взяли с собой.
Впечатляет силовиков и дальнобойщиков также поведение хасидов — десятки человек периодически весело танцуют и поют. Пожалуй, самым впечатляющим стало исполнение хасидами украинского гимна. При этом некоторые пытаются обойти кордоны. Так, под «Новыми Яриловичами» задержали хасида, который пытался незаконно перейти границу по болоту. Ему на пять лет запретили въезд на Украину и выдворили обратно.
Хасидизм (переводится как «праведность») — ответвление иудаизма, которое зародилось в Польше в XVII веке. Основателем хасидизма считают раввина Бешта, который жил в местечке на территории нынешней Хмельницкой области Украины. Он создал учение, которое превыше всего ставило религиозный экстаз, а не стихи Талмуда. Утверждал, что неграмотный еврей может быть ближе к Богу, чем самый искусный ученый. Этот тезис понравился людям, и количество хасидов быстро стало превышать количество классических иудеев.
Основателем брацлавской ветви хасидизма считается правнук Бешты раввин (цадик) Нахман.
Кроме того, рекомендовал своим прихожанам «молиться сердцем» — на родном идише, а не на иврите, как это заведено в классическом иудаизме. В последней проповеди, приуроченной к еврейскому Новому году, цадик завещал последователям приезжать на его могилу в Умань.
Сейчас в город ежегодно прибывают 30−40 тыс. паломников. Некоторые приезжают вместе с общинами и детьми.
На месте захоронения Нахмана в постсоветские годы построили синагогу. При этом молитвы хасидов могут удивить случайных наблюдателей. «Сперва всё выглядит достаточно чинно: женщины, чьи головы и плечи закрывают платки, сидят за скамейками и читают вслух псалмы, другие склонились над могилой. Но вот вдруг одна из прихожанок берет в руки гитару и под возгласы присутствующих заводит еврейские песни. Другие подхватывают хором нестройных, но бойких голосов. А некоторые прямо возле гроба пускаются в пляс. От сюрреализма происходящего сначала становится жутко, а затем — весело», — свидетельствует репортер.
В окрестностях синагоги сформировался еврейский квартал. Вывески и рекламные объявления здесь пишут на иврите, в кафе подают исключительно кошерную шаурму. Дома и квартиры вокруг раскупили хасиды. Ближайшие к синагоге улицы считаются самыми дорогими на Украине — стоимость обычной двухкомнатной квартиры здесь достигает $200 тыс. При этом квартиры на пятом этаже и выше стоят гораздо дешевле. Связано это с тем, что во время Рош
Главная претензия горожан — иудеи слишком много мусорят. «Жарят мясо на балконе, кидают объедки на проезжую часть и тротуары. Про урны как будто никогда не слышали. Оставляют горы мусора! Считают себя хозяевами, хотя должны были бы вести себя сдержаннее. Мы страдаем ежегодно», — жалуется местная жительница Елена.
В нынешнем году в Умань добрались всего 2 тыс. хасидов — в основном те, кто успел проехать на Украину до закрытия границ. В городе установлены два блокпоста. Один — на подъезде, а второй непосредственно возле могилы. Полиция и сотрудники нацгвардии осматривают багаж и личные вещи тех, кто едет к синагоге. Медики в защитных костюмах дезинфицируют колеса и дверные ручки автомобилей.
Рекордно малое число паломников не помогло избежать скандалов. Одно из кафе в Умани отказалось обслуживать хасидов. Хозяин объяснил, что пытается не допустить распространения коронавируса, но представители еврейской общины усмотрели в этом антисемитизм и обратились в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 161 УК Украины («Разжигание межнациональной розни»). Другой скандал произошел 10 сентября, когда хасиды разгромили защитные ограждения, установленные для упорядоченного прохода к могиле Нахмана. На опубликованном очевидцем видео паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.
В МИД Белоруссии потребовали от Украины «спуститься на землю и начать диалог с этими людьми». «Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно», — заявили в ведомстве. В свою очередь, офис президента Украины призвал белорусские власти «прекратить создавать напряжение на границе и не распространять ложные, обнадеживающие паломников заявления».
Отношения двух стран ухудшились после выборов президента Белоруссии. 15 сентября депутаты Верховной рады приняли постановление, в котором прошедшее голосование назвали нелегитимным. 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций». Он назвал соседнюю страну сателлитом, с помощью которого США на протяжении последних 10 лет планировали «цветную революцию» в Белоруссии.
Эксперты считают, говорить о кризисе в отношениях двух стран
Украинский политолог Вадим Карасев добавляет, что о кризисе будет свидетельствовать введение торгового эмбарго, жестких санкций или понижение уровня дипломатических отношений. «Пока мы этого не видим, наоборот, украинский посол вернулся в Минск», — напоминает он.