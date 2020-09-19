04:15 (мск), источник: РИА Новости
Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом «Морской старт») приступил к созданию легкой
«Мы приступили к созданию двухступенчатой
В
Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления
С 2014 года, после событий на Украине, космодром «Морской старт» остался без ракеты «Зенит», которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время «Роскосмос» приступил к разработке ракеты «Феникс» (сейчас называется «Союз-5», или «Иртыш»), которая должна была заменить «Зенит».
Сейчас именно этот носитель «Роскосмос» предлагает использовать группе S7 для пусков с «Морского старта». Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год. В августе
Проект «Морской старт» создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию.