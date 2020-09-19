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04:15 (мск), источник: РИА Новости

Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом «Морской старт») приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.

Источник: РИА Новости

«Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью», — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили, что в структуре холдинга существует такой центр.

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Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома «Морской старт».

С 2014 года, после событий на Украине, космодром «Морской старт» остался без ракеты «Зенит», которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время «Роскосмос» приступил к разработке ракеты «Феникс» (сейчас называется «Союз-5», или «Иртыш»), которая должна была заменить «Зенит».

Сейчас именно этот носитель «Роскосмос» предлагает использовать группе S7 для пусков с «Морского старта». Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023—2024 годах.

Проект «Морской старт» создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию.

Во время загрузки произошла ошибка.
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