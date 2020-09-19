Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США

Президент США Дональд Трамп снова утверждал в пятницу, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы.
«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он на предвыборном митинге в штате Миннесота.
Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее [ракету]
Трамп также вновь заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. «Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда», — сказал он.
Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком.
В середине мая президент США заявлял, что Вашингтон разрабатывает «супер-пупер-ракету». По его утверждению, создаваемая США ракета будет «самой быстрой в мире». Трамп тогда не привел подробностей.
В последнее время в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере «в роли догоняющего». Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания нескольких прототипов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что появление у России гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других государств на ее сдерживание. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он также подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.