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14:11 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс, посвящённые дистанционной работе, создают новые предпосылки для трудовой мобильности, считает глава Минтруда Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в трудовой кодекс. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача — сохранение прав наших работников», — сказал Котяков, выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвящённом 30-летию организации.

Котяков также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.
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«Сейчас перед нами новый этап сотрудничества, новое Генеральное соглашение, которое опередит вектор приложения наших совместных усилий на горизонт 2021−2023 годов. Уверен, что совместная работа с социальными партнерами в рамках этого соглашения будет играть самую существенную роль в достижении национальных целей развития нашей страны», — добавил Котяков.

Он также уточнил, что несмотря на напряжённость этого года, работа по выполнению Генерального соглашения на 2018−2020 годы идет эффективно.

Как сообщалось ранее, Госдума в осеннюю сессию продолжает работать над изменениями в Трудовой кодекс. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала регулирования в законодательстве удаленной работы. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

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