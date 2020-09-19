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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока «Авангард» — это конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов.

Источник: Reuters

В День оружейника президент провел по видеосвязи встречу с Ефремовым и сообщил, что подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.

«В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», — сказал Путин, обращаясь к конструктору.

Глава государства отметил, что выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.
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«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал он.

Благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось, подчеркнул президент.

При этом, добавил Путин, Москва прилагала усилия, чтобы достичь с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, но все попытки оказались тщетными. Поэтому в 2004 году Россия начала масштабную работу по реализации проектов в области гиперзвукового оружия.

Президент напомнил, что раньше России приходилось быть в роли догоняющей в том, что касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. Это всегда ставило страну в сложное и даже опасное положение, было явным нарушением стратегического баланса, считает Путин.

«И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — подчеркнул президент.

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Что такое «Аванград»

О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.

Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.

«Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Чем известен Герберт Ефремов

Герберт Ефремов — почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.

Он участвовал в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс», морской крылатой ракеты «Яхонт», автоматических космических станций «Алмаз» и «Алмаз-1», ракеты-носителя «Стрела», малых космических аппаратов «Кондор-Э» и «Руслан», а также многих других видов вооружений.

Под его руководством также был запущен проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.

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