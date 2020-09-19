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20:08 (мск), источник: РИА Новости

МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приглашение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза — нарушение Устава ООН. Кроме того, это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела страны, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Источник: Reuters

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине, когда ряд стран ЕС выступили так называемыми гарантами соглашения властей с оппозицией, которое на следующий день было растоптано», — говорится в комментарии на сайте МИД.

Захарова добавила, что заигрывание министров иностранных дел стран Евросоюза с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель — «составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

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«Это прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — подчеркнула Захарова.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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