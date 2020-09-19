20:08 (мск), источник: РИА Новости
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приглашение
Ранее
«Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и
Захарова добавила, что заигрывание министров иностранных дел стран Евросоюза с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель — «составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии».
«Это прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — подчеркнула Захарова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.