Мурашко призвал соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации от коронавируса

«Сегодня все-таки по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни по-прежнему соблюдать определенные меры предосторожности, — сказал он, выступая на рок-фестивале Russian Woodstock в Москве. — Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы, когда мы начнем полномасштабную вакцинацию [против коронавируса], до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас».
Рок-фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» проходит 19 и 20 сентября на ВДНХ. Мероприятие посвящено врачам, которые работают в пандемию коронавируса.
Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года.