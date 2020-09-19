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21:03 (мск), источник: ТАСС

Мурашко призвал соблюдать меры безопасности до начала массовой вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Соблюдение мер предосторожности для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией необходимо до начала массовой вакцинации населения РФ. Это позволит свести ущерб здоровью людей к минимуму, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Инфицировано1 097 251+6 065
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня все-таки по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни по-прежнему соблюдать определенные меры предосторожности, — сказал он, выступая на рок-фестивале Russian Woodstock в Москве. — Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы, когда мы начнем полномасштабную вакцинацию [против коронавируса], до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас».

Рок-фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» проходит 19 и 20 сентября на ВДНХ. Мероприятие посвящено врачам, которые работают в пандемию коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года.

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