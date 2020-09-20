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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Госдепартамент США объявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.

Источник: Reuters

Как говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, странам, которые не станут соблюдать «обязательства» грозят последствия со стороны США. Он заявил, что бездействие СБ ООН позволило бы Ирану закупить все виды вооружений.

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«К счастью для мира, Соединенные Штаты приняли ответственные меры, чтобы этого не произошло. В соответствии с нашими правами по Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы инициировали процесс возврата, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия. В результате мир станет безопаснее», — говорится в заявлении господина Помпео. По его словам, США ожидают, что все страны-члены ООН будут соблюдать свои обязательства по реализации этих мер.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году между Ираном и шестеркой посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия), предусматривает заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. В начале 2020 года в ответ на выход из сделки США Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке. 20 августа господин Помпео лично передал в СБ ООН документы о неисполнении Ираном своих обязательств в рамках СВПД. Комиссия по СВПД по итогам встречи представителей Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и Ирана объявила, что США не могут инициировать вопрос возобновления антииранских санкций, так как больше не участвуют в договоре.

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