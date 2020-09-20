08:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана
Госдепартамент США объявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.
Как говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, странам, которые не станут соблюдать «обязательства» грозят последствия со стороны США. Он заявил, что бездействие СБ ООН позволило бы Ирану закупить все виды вооружений.
«К счастью для мира, Соединенные Штаты приняли ответственные меры, чтобы этого не произошло. В соответствии с нашими правами по Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы инициировали процесс возврата, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия. В результате мир станет безопаснее», — говорится в заявлении господина Помпео. По его словам, США ожидают, что все
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году между Ираном и шестеркой посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия), предусматривает заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. В начале 2020 года в ответ на выход из сделки США Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке. 20 августа господин Помпео лично передал в СБ ООН документы о неисполнении Ираном своих обязательств в рамках СВПД. Комиссия по СВПД по итогам встречи представителей Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и Ирана объявила, что США не могут инициировать вопрос возобновления антииранских санкций, так как больше не участвуют в договоре.