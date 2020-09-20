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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.

Источник: Reuters

Тихановская отметила, что несколько месяцев назад действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что оппозицией руководит Кремль. Теперь же он заявляет, что противники его власти получают деньги из США и управляются Польшей, Литвой и Украиной.

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«Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу», — сказала Тихановская.

Она также полагает, что Путин не учел мнение большинства белорусов, хотя должен понимать, что Лукашенко «уже не владеет ситуацией». «Ну не воспринимаем мы этого человека вообще как лидера», — пояснила оппозиционерка. По ее словам, Лукашенко лишился «даже малейшего уважения», особенно своими действиями после президентских выборов.

«И господин Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко», — добавила Тихановская.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Тихановская сказала, что кредит должен будет отдавать Лукашенко, а не белорусский народ. Она заявила о финансировании Россией разгонов протестующих.

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