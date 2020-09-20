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15:19 (мск), источник: Известия

В Минске начались задержания на акции оппозиции

Несколько участников запланированной в Минске акции протеста под названием «Марш солидарности» задержаны в Минске. Об этом 20 сентября сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Источник: AFP 2020

По ее словам, задержания прошли, в частности на улице Немига. «Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — цитирует представителя минского главка полиции ТАСС.

Ранее в центре Минска закрыли шесть станций метро. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен принес извинения за временные неудобства.

Также в преддверии очередной акции протеста колонна спецтехники прибыла к площади Государственного флага и Дворцу независимости в Минске.

Накануне в Минске прошли 11 несанкционированных протестных акций, общая численность которых, по официальным данным, не превысила 900 человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 400 демонстрантов.

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