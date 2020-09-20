18:00 (мск), источник: ТАСС
Опрос: Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью в августе и 11 в июле.
Как выяснили социологи, 51% респондентов готов бы был голосовать за Байдена, если бы выборы проходили сейчас. 43% опрошенных отдали бы свои голоса республиканцу Трампу.
Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью месяц назад и 11 в июле.
Выборы президента США намечены на 3 ноября.
Опрос был проведен в период с 13 по 16 сентября среди 1 тыс. жителей США, имеющих право голоса. Степень погрешности составляет 3,10 процентных пункта.