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18:00 (мск), источник: ТАСС

Опрос: Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью в августе и 11 в июле.

Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден опережает по уровню поддержки своего противника на предстоящих выборах Дональда Трампа на восемь процентных пунктов. Разрыв сократился на один процентный пункт за месяц, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Как выяснили социологи, 51% респондентов готов бы был голосовать за Байдена, если бы выборы проходили сейчас. 43% опрошенных отдали бы свои голоса республиканцу Трампу.

Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью месяц назад и 11 в июле.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

Опрос был проведен в период с 13 по 16 сентября среди 1 тыс. жителей США, имеющих право голоса. Степень погрешности составляет 3,10 процентных пункта.

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